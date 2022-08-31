В «Художественном» состоится серия показов фильмов Ингмара Бергмана

«С 9 по 12 сентября в «Художественном» пройдет серия показов фильмов Ингмара Бергмана. Программа состоит из четырех картин. Серия показов откроется фильмом «Сквозь темное стекло», принесшим Бергману премию «Оскар». Также в рамках программы зрители смогут посмотреть драму «Шепоты и крики», «Молчание» и «Осенняя соната», — рассказал собеседник агентства.





В ограниченный прокат в России все четыре картины выпускает компания «Русский репортаж» 8 сентября. Фильмы будут демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами.





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