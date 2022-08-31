Более 10 тысяч детей Донбасса посетили спектакли с участием юных актеров благодаря поддержке ПФКИ

В Ростове-на-Дону прошли заключительные спектакли первого этапа проекта «Юные актеры — детям Донбасса». Двадцать три показа спектаклей, организованные АНО «Музыкальное сердце театра» и Детской театральной студией Светланы Горшковой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посетили более десяти тысяч детей и подростков, временно проживающих в различных регионах России. Первые показы состоялись в начале августа в Москве, затем театральная труппа отправилась в тур по Краснодарскому краю, городам Крыма, завершив гастроли показами в Севастополе и Ростове-на-Дону.

«Юные актеры — детям Донбасса» — один из проектов, победивших в специальных конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, направленный на особую целевую аудиторию — детей, покинувших свои дома и проживающих сейчас в России. Всем им необходима не только поддержка в бытовом плане, но и возможность почувствовать себя обычными участниками масштабного культурного события, узнать что-то новое, в том числе о театре. Знаю, что спектакли гастрольного тура очень востребованы — это значит, что у творческой команды получилось создать своевременный проект, который помогает детям адаптироваться к мирной жизни, раскрыть свой творческий потенциал. Это очень важно. До 12 сентября Фонд принимает заявки на четвертый специальный грантовый конкурс для творческих команд со всей страны, заявки можно подать через сайт фондкультурныхинициатив.рф. В четвертом специальном конкурсе пять из шести тематических направлений посвящены Донбассу, тематике СВО, ждем ваши проекты», — прокомментировал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.





Еще одна уникальная составляющая проекта в том, что большинство из задействованных в постановках артистов являются ровесниками зрителей, а значит, им проще уловить настроение и почувствовать атмосферу в зале. Подводя итоги первого этапа проекта «Юные актеры — детям Донбасса», своими мыслями и впечатлениями поделились актеры Театральной студии Светланы Горшковой, исполняющие роли в спектаклях «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и

«Красная Шапочка & Серый волк».





Алена Яковлева, 9 лет: «Я чувствую двойную ответственность, так как мы выступаем для детей, которые пережили тяжелые времена. Наша задача — помочь им отбросить плохие мысли, чтобы они смогли спокойно жить дальше. И самое главное, чтобы все стали счастливыми».





София Хоменко, 12 лет: «Мы дарим детям свет, мы их поддерживаем. Своими спектаклями мы им говорим, что все самое хорошее у них еще впереди. Наши зрители радуются жизни вместе с нами».





Арина Тоньшина, 13 лет: «С помощью своего творчества мы хотим донести до зрителей, что надо продолжать верить в добро, что из любой затруднительной ситуации можно найти выход, особенно если рядом друзья и семья».





Роман Рассказов, 27 лет: «Наши спектакли дают возможность детям и их родителям хотя бы на час- полтора отвлечься от плохих событий, посопереживать персонажам, забыть обо всем и погрузиться в мир сказки. Надеюсь, это поможет нашим зрителям стать немного радостнее и спокойнее».





Сегодня организаторы и артисты уже начали подготовку к следующему этапу проекта. Осенью показы спектаклей планируются на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в других регионах.





Фото: пресс-служба