Фонд Потанина представляет результаты конкурса «Креативный музей»

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Необходимость поддержки креативных индустрий не вызывает сомнений. Учитывая значимость этой отрасли для развития страны, для Фонда было особенно важно поддержать социокультурные инициативы, направленные на формирование креативной экономики в регионах. Наш внушительный опыт работы с культурными институциями свидетельствует о том, что музеи и музейные организации и культурное наследие в целом играют важную роль в развитии креативных индустрий, являются их частью, помогают создавать условия для развития креативного потенциала людей и сообществ. На примере заявок,поданных на конкурс „Креативный музей“, мы видим, что музей и творческие предприниматели способны усиливать друг друга и разрабатывать по-настоящему интересные и важные для своих территорий продукты. На проекты, которые получат поддержку, возложена особая миссия — они станут своего рода первопроходцами и за их развитием, думаю, будет следить все профессиональное сообщество.Мы поздравляем коллег и желаем им успешно реализовать заявленные инициативы!».









Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов. Активней других проявили себя культурные институции Москвы, Санкт-Петербурга,Республики Татарстан, Нижегородской, Московской, Самарской и Свердловской областей. В финал вышел 81 проект из 34 регионов. К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации, которые ведут деятельность в сфере культуры. Наиболее активными заявителями оказались государственные музеи — их доля среди всех участников конкурса превышает 40%.









Обязательным условием участия являлось наличие ключевого партнера — представителя творческих индустрий и сообществ. Это позволяет получить синергетический эффект за счет объединения музейной содержательной экспертизы и предпринимательских и творческих навыков партнера. В качестве партнеров заявители выбирали предпринимателей из сферы креативных индустрий, НКО, художников,

дизайнеров, музеи и иные творческие образования. Общий объем грантовой поддержки составит 55 351 375 рублей.









Новые направления деятельности и креативные продукты, предложенные авторами проектов, признанных лучшими, впечатляют разнообразием тем и способами решения актуальных задач.





Фото: пресс-служба