Фонд Потанина представляет результаты конкурса «Креативный музей»

31.08.2022

Фонд Потанина представляет результаты конкурса «Креативный музей»

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла конкурса «Креативный музей», направленного на развитие партнерств учреждений культуры и творческих сообществ. Гранты получат 22 инициативы из 17 регионов России. 

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Необходимость поддержки креативных индустрий не вызывает сомнений. Учитывая значимость этой отрасли для развития страны, для Фонда было особенно важно поддержать социокультурные инициативы, направленные на формирование креативной экономики в регионах. Наш внушительный опыт работы с культурными институциями свидетельствует о том, что музеи и музейные организации и культурное наследие в целом играют важную роль в развитии креативных индустрий, являются их частью, помогают создавать условия для развития креативного потенциала людей и сообществ. На примере заявок,поданных на конкурс „Креативный музей“, мы видим, что музей и творческие предприниматели способны усиливать друг друга и разрабатывать по-настоящему интересные и важные для своих территорий продукты. На проекты, которые получат поддержку, возложена особая миссия — они станут своего рода первопроходцами и за их развитием, думаю, будет следить все профессиональное сообщество.Мы поздравляем коллег и желаем им успешно реализовать заявленные инициативы!». 


Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов. Активней других проявили себя культурные институции Москвы, Санкт-Петербурга,Республики Татарстан, Нижегородской, Московской, Самарской и Свердловской областей. В финал вышел 81 проект из 34 регионов. К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации, которые ведут деятельность в сфере культуры. Наиболее активными заявителями оказались государственные музеи — их доля среди всех участников конкурса превышает 40%.


Обязательным условием участия являлось наличие ключевого партнера — представителя творческих индустрий и сообществ. Это позволяет получить синергетический эффект за счет объединения музейной содержательной экспертизы и предпринимательских и творческих навыков партнера. В качестве партнеров заявители выбирали предпринимателей из сферы креативных индустрий, НКО, художников, 
дизайнеров, музеи и иные творческие образования. Общий объем грантовой поддержки составит 55 351 375 рублей. 


Новые направления деятельности и креативные продукты, предложенные авторами проектов, признанных лучшими, впечатляют разнообразием тем и способами решения актуальных задач.

Фото: пресс-служба