Физики из Франции выяснили, как древним египтянам удалось построить пирамиды

Эксперты говорят, что пирамиды были построены за счет удобного рельефа местности. Помимо этого, строительству поспособствовал полноводный рукав реки Нил.





Как заявил физик-географ Хадер Шейши, древнеегипетские инженеры построили сложную систему каналов и бассейнов, чтобы сформировать портовый комплекс у подножия плато Гиза.





Издание Pnas подчеркивает, что предположение экспертов подтверждается результатами анализа окаменелых зерен пыльцы. Согласно полученным данным, в этой местности было большое количество травянистых цветковых растений, и это говорит о том, что там располагался водоем.





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