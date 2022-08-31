В Венеции кинофестиваль начинается с награждения французской актрисы Катрин Денёв

31.08.2022

В Венеции кинофестиваль начинается с награждения французской актрисы Катрин Денёв

79-й международный Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, начинается на острове Лидо в Венецианской лагуне. Старейший в мире смотр отмечает в этом году 90-летие с момента проведения первого фестиваля по инициативе Бенито Муссолини в 1932 году, пишет ТАСС. 

Открытие фестиваля обещает быть запоминающимся, поскольку на сцену Дворца кино выйдет французская кинодива Катрин Денёв. Актриса, ставшая символом кинематографа ХХ века, получит «Золотого льва Святого Марка» за вклад в мировое кино и карьерные достижения.

Торжественное награждение состоится до премьерного показа ленты американского режиссера и сценариста Ноа Баумбаха «Белый шум» (White Noise), который участвует в основном конкурсе наряду с 22 фильмами, претендующими на призы, в том числе главную награду фестиваля «Золотого льва», а также «Серебряных львов» и др. 

Фото: скриншот