В Москве начинает работать выставка о художественном воспитании в семье Романовых

Новый проект Государственного архива РФ показывает, как менялись жанры и сюжеты рисунков в императорской семье на протяжении века.





«Здесь представлены разные жанры: карандашный рисунок, портреты, натюрморты, пейзажи. Но самое главное здесь — зарисовки семейного быта. Это предметы, которые были на тот момент в доме, — настольные предметы, предметы живописи, ювелирного искусства. <...> Здесь представлены рисунки с 1787 по 1917 год», — сказала директор Государственного архива РФ Лариса Роговая на торжественном открытии выставки.





Она пояснила, что с семи лет рисование становилось обязательным предметом, проходившим под руководством известных художников.





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