В Москве начинает работать выставка о художественном воспитании в семье Романовых

31.08.2022
Интерьерные зарисовки утраченных помещений, портреты нижних чинов российской армии и рисунки детей последнего российского императора Николая II стали частью историко-документальной выставки «Романовы. Урок рисования», которая открывается для посетителей в среду в Выставочном зале федеральных архивов. Об этом сообщают организаторы.
Новый проект Государственного архива РФ показывает, как менялись жанры и сюжеты рисунков в императорской семье на протяжении века.
«Здесь представлены разные жанры: карандашный рисунок, портреты, натюрморты, пейзажи. Но самое главное здесь — зарисовки семейного быта. Это предметы, которые были на тот момент в доме, — настольные предметы, предметы живописи, ювелирного искусства. <...> Здесь представлены рисунки с 1787 по 1917 год», — сказала директор Государственного архива РФ Лариса Роговая на торжественном открытии выставки.
Она пояснила, что с семи лет рисование становилось обязательным предметом, проходившим под руководством известных художников.
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