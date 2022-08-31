В Российской национальной библиотеке Петербурга начнет работать выставка истории русской школы

«Мы извлекли из библиотечных фондов самые интересные материалы со времен Древней Руси, когда учили при монастырях, и до наших дней. Начиная с Петровской эпохи каждый император проводил реформы в сфере образования. Так, при Екатерине II был принят первый устав народных училищ, которые были открыты во всех губернских городах, Александр I учредил Министерство народного просвещения, а при Александре II появились земские школы. И все эти этапы представлены в нашей экспозиции», — рассказала куратор выставки Александра Прокофьева корреспонденту ТАСС.





Среди избранных книг — «План к установлению народных училищ, в Российской империи» (СПб., 1785), составленный создателем первой русской общеобразовательной школы Федором Янковичем де Мириево, применившим австрийскую систему обучения.





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