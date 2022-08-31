На ММКФ представят экранизацию пьесы «Жанна»

31.08.2022

На ММКФ представят экранизацию пьесы «Жанна»

На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду покажут фильм российского режиссера Константина Статского «Жанна» по мотивам одноименной пьесы Ярославы Пулинович. Об этом говорится на официальном сайте киносмотра.

Главная героиня фильма — немолодая успешная женщина. У нее своя торговая компания, квартира, молодой возлюбленный Андрей. Однако любимый сообщает героине, что уходит к другой женщине, ждущей от него ребенка.

Производством картины занимается студия Евгения Миронова «Третий Рим». Роли в фильме исполнили Ксения Раппопорт, Александр Новин, Таисия Вилкова и сам Миронов. 

Фото: Pixabay