На ММКФ представят экранизацию пьесы «Жанна»

Главная героиня фильма — немолодая успешная женщина. У нее своя торговая компания, квартира, молодой возлюбленный Андрей. Однако любимый сообщает героине, что уходит к другой женщине, ждущей от него ребенка.





Производством картины занимается студия Евгения Миронова «Третий Рим». Роли в фильме исполнили Ксения Раппопорт, Александр Новин, Таисия Вилкова и сам Миронов.





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