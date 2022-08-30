Комик Крис Рок отказался быть ведущим церемонии «Оскар» после инцидента с Уиллом Смитом

«Крис Рок... сказал во время воскресного шоу в Финиксе, что ему предложили стать ведущим в следующем году, на что он ответил отказом», — сообщает издание.





На последней церемонии вручения премии «Оскар» актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил по лицу Рока за шутку о своей супруге Джаде Пинкетт-Смит.





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