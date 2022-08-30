Комик Крис Рок отказался быть ведущим церемонии «Оскар» после инцидента с Уиллом Смитом

30.08.2022

Комик Крис Рок отказался быть ведущим церемонии «Оскар» после инцидента с Уиллом Смитом

Комик Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией «Оскар» в 2023 году, информирует издание Arizona Republic.

«Крис Рок... сказал во время воскресного шоу в Финиксе, что ему предложили стать ведущим в следующем году, на что он ответил отказом», — сообщает издание.

На последней церемонии вручения премии «Оскар» актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил по лицу Рока за шутку о своей супруге Джаде Пинкетт-Смит. 

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