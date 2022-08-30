Владимир Мединский призвал выбрать единый учебник истории для школ России с помощью конкурса

«На мой взгляд, мы очень поспешно подходим к решению этой проблемы, потому что единый учебник и единственный — это две больших разницы. Если у нас есть время организовать прозрачный конкурс, пусть напишут новый учебник. Профессионально решить, какие это будут учебники. Не гнать это, не торопиться», — сказал он в рамках педагогического совета в Москве.





Также, по словам Мединского, в российских школах не хватает часов для изучения отечественной истории. Поэтому он предложил подготовить общий стандарт для преподавания как истории России, так и всеобщей истории.





Фото: Pixabay