Владимир Мединский призвал выбрать единый учебник истории для школ России с помощью конкурса

30.08.2022

Владимир Мединский призвал выбрать единый учебник истории для школ России с помощью конкурса

Единый учебник по истории для российских школ нужно выбирать с помощью конкурса, сообщил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом информирует ФАН.

«На мой взгляд, мы очень поспешно подходим к решению этой проблемы, потому что единый учебник и единственный — это две больших разницы. Если у нас есть время организовать прозрачный конкурс, пусть напишут новый учебник. Профессионально решить, какие это будут учебники. Не гнать это, не торопиться», — сказал он в рамках педагогического совета в Москве.

Также, по словам Мединского, в российских школах не хватает часов для изучения отечественной истории. Поэтому он предложил подготовить общий стандарт для преподавания как истории России, так и всеобщей истории.

Фото: Pixabay