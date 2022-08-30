Тина Канделаки анонсировала кастинг шоу, который станет аналогом «Самого умного»

30.08.2022

Тина Канделаки анонсировала кастинг шоу, который станет аналогом «Самого умного»

Тина Канделаки объявила начало кастинга нового шоу, которое станет аналогом проекта «Самый умный». Журналистка подчеркнула, что не знает, кто станет ведущим шоу, пишет «Культуромания». 

«Не знаю, где и когда выйдет этот проект. Но точно знаю, что выберу для него лучший телеканал», — отметила Канделаки.

Шоу «Самый умный» выходило на канале СТС, но новый проект пока не имеет собственного канала.

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