Тина Канделаки анонсировала кастинг шоу, который станет аналогом «Самого умного»

«Не знаю, где и когда выйдет этот проект. Но точно знаю, что выберу для него лучший телеканал», — отметила Канделаки.





Шоу «Самый умный» выходило на канале СТС, но новый проект пока не имеет собственного канала.





Фото: скриншот