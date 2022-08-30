Ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» выступил в филармонии Луганска

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» выступил в Луганской академической филармонии с программой «Мир сквозь танец».





Перед началом концерта заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов рассказал, что они с коллективом прибыли в Луганск впервые и уже успели прочувствовать атмосферу этого города.





«В планах было привезти тридцать солистов, однако и другие ребята изъявили огромное желание посетить ваш край. Поэтому на сцене филармонии выступят пятьдесят представителей нашего ансамбля. Сегодня жителям республики подарим нашу лучшую программу», – добавил Джамбулат Магомедов.





Концерт открыла «Приветственная лезгинка». Артисты порадовали зрителей яркими и самобытными горским, рутульским, дидойским танцами, парной лезгинкой, постановками «Выше гор», «Праздник в горном ауле», «Кумыкская сюита», «Нежность» и другими номерами.





Громкими овациями луганчане встретили народного артиста Дагестана и заслуженного артиста России Тагира Курачева. Во время исполнения песни «Журавли» Яна Френкеля публика в едином порыве встала.





В программе приняли участие артисты ансамбля песни и танца «Раздолье» (художественный руководитель – Александр Воробейчиков) Луганской академической филармонии. Коллектив представил задорный танец с балалайками и постановку «Варенька».





Приезд артистов состоялся в рамках взаимодействия Министерства культуры Российской Федерации, «Росконцерта» и Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики.





Заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин от лица министерства выразил благодарность коллективу Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» за весомый вклад и популяризацию народного национального танца.





Фото: пресс-служба



