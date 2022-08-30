Гала-концерт театра «Урал Опера Балет» впервые состоится под открытым небом в Екатеринбурге

Екатеринбургский государственный театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые представит открыт...
Сегодня невозможно говорить о межгосударственном культурном обмене с европейцами, поскольку гарант...
Проект «Русские оперы в Астраханском кремле»: «Хованщина», который реализуется по нац...
Голливудский актер Роберт (Боб) Люпон, известный благодаря роли в сериале «Клан Сопра...
Уникальный новгородский музей деревянного зодчества «Витославлицы» откры...
Екатеринбургский государственный театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые представит открыт...
Сегодня невозможно говорить о межгосударственном культурном обмене с европейцами, поскольку гарант...
Проект «Русские оперы в Астраханском кремле»: «Хованщина», который реализуется по нац...
Голливудский актер Роберт (Боб) Люпон, известный благодаря роли в сериале «Клан Сопра...
Уникальный новгородский музей деревянного зодчества «Витославлицы» откры...
Мировая премьера второй полнометражной картины Бориса Акопова «Кэт» сост...
Фабрику научного кино для создания фильмов о работе ученых и их исследованиях планиру...
Комик Крис Рок рассказал, вернется ли он к роли ведущего церемонии вручения премии «О...
Единый учебник по истории для российских школ нужно выбирать с помощью конкурса, сообщил председател...
Тина Канделаки объявила начало кастинга нового шоу, которое станет аналогом проекта «Самый умный». Ж...
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина во вторник открывает для ...
Завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики» о карме и реинкарнации, премьера сериала н...
Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер академического с...
Тематические вагоны, посвященные истории старейшего действующего драматического театра России — Ал...
С 23 по 28 августа на 1-й очереди набережной состоялось более 50 событий: лекции, мастер-классы, паб...
Десять выставок откроются 10 сентября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили ТАС...
В рамках фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске прошли гастроли столичного Театр...
25–27 августа в столице, в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ, проходил первый Детский ку...
Более 10 000 зрителей собралось в Зеленом театре парка Горького на фестивале российского рока «SNC 3...
Премьера документальной картины Никиты Михалкова «История неполучившегося фильма» прошла на Московск...
30.08.2022