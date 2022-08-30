Гала-концерт театра «Урал Опера Балет» впервые состоится под открытым небом в Екатеринбурге

«Урал Балет» выходит в город — труппа впервые дает гала-концерт в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. На большой парковой сцене будут исполнены работы хореографов «Урал Балета». Главная часть вечера — премьеры новых номеров. Их поставили Константин Хлебников, Александр Меркушев, <...> а также Игорь Булыцын, пригласивший в соавторы композитора Сергея Гилева», — рассказали в театре.





Также в программе будет представлена хореография ХХ века: «Фея кукол», «Щелкунчик», «Лебедь».





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