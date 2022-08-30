Михаил Швыдкой: никаких гарантий защиты культурных ценностей России в Европе нет

30.08.2022

Михаил Швыдкой: никаких гарантий защиты культурных ценностей России в Европе нет

Сегодня невозможно говорить о межгосударственном культурном обмене с европейцами, поскольку гарантий защиты культурных ценностей России в Европе нет. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на пресс-конференции в ТАСС.

«К сожалению, мы видим, что происходит с европейскими министерствами культуры, которые запрещают своим подведомственным учреждениям общаться с учреждениями культуры России. <...> Сегодня мы не можем говорить о межгосударственных обменах с европейцами. Никаких гарантий для защиты наших ценностей в Европе нет — в Европе и Америке. Но, тем не менее, на уровне конкретных и частных случаев, проектов общение будет продолжаться», — сказал Швыдкой.

Он отметил, что, как бы ни складывалась политическая жизнь, если существуют человеческие и партнерские многолетние отношения, их нельзя перечеркнуть. 

Фото: скриншот