Проект «Русские оперы в Астраханском кремле» номинирован на премию «Сокровища России»

«Астраханская область участвует в восьми номинациях премии Russian Traveler «Сокровища России». Это онлайн-голосование, которое посвящено туристическим возможностям нашей страны. В премии участвуют музейно-культурный центр «Дом купца Г. В. Тетюшинова», биосферный резерват «Гора Большое Богдо», опера «Русские оперы в Астраханском кремле»: «Хованщина», бутик-отель «Рыбзавод», национальное блюдо «Черная икра» и народный промысел «Кошма — традиционный войлочный ковер». Также проголосовать можно за экскурсионный туристический маршрут «Кремль — жемчужина Астрахани и Нижнего Поволжья» и экомаршрут «Легенды Святой горы», — говорится в сообщении.





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