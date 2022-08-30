Ушел из жизни сыгравший в «Клане Сопрано» Роберт Люпон

30.08.2022

Ушел из жизни сыгравший в «Клане Сопрано» Роберт Люпон

Голливудский актер Роберт (Боб) Люпон, известный благодаря роли в сериале «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999-2007), умер на 77-м году жизни от рака. Об этом сообщил MCC Theater, сооснователем которого был актер.

«Соучредитель и художественный руководитель MCC Theater Боб Люпон умер в субботу, 27 августа, после трехлетней борьбы с раком поджелудочной железы», — говорится в сообщении театра.

Роберт Люпон родился в Нью-Йорке в 1946 году. 

Фото: Pixabay