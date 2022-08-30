Ушел из жизни сыгравший в «Клане Сопрано» Роберт Люпон

«Соучредитель и художественный руководитель MCC Theater Боб Люпон умер в субботу, 27 августа, после трехлетней борьбы с раком поджелудочной железы», — говорится в сообщении театра.





Роберт Люпон родился в Нью-Йорке в 1946 году.





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