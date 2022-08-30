Режиссер Борис Акопов показал на ММКФ свой второй полнометражный фильм «Кэт»

«Мне очень приятно быть сегодня здесь и участвовать в этой замечательной новой программе. Очень волнительный и торжественный день, потому что путь картины был достаточно долог. Это моя вторая полнометражная работа, которую, как и первую, я могу счесть дебютом для себя самого. Потому что после картины „Бык“ вторую картину было снять очень тяжело морально», — рассказал Акопов, выразив благодарность Московскому кинофестивалю и всем причастным к созданию ленты.





Криминальная драма «Кэт» рассказывает историю молодой девушки из эскорт-бизнеса, которая становится матерью.





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