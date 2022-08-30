Режиссер Борис Акопов показал на ММКФ свой второй полнометражный фильм «Кэт»

30.08.2022

Режиссер Борис Акопов показал на ММКФ свой второй полнометражный фильм «Кэт»

Мировая премьера второй полнометражной картины Бориса Акопова «Кэт» состоялась в рамках конкурсной программы «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Режиссер лично представил картину в кинотеатре «Художественный», передает ТАСС.

«Мне очень приятно быть сегодня здесь и участвовать в этой замечательной новой программе. Очень волнительный и торжественный день, потому что путь картины был достаточно долог. Это моя вторая полнометражная работа, которую, как и первую, я могу счесть дебютом для себя самого. Потому что после картины „Бык“ вторую картину было снять очень тяжело морально», — рассказал Акопов, выразив благодарность Московскому кинофестивалю и всем причастным к созданию ленты.

Криминальная драма «Кэт» рассказывает историю молодой девушки из эскорт-бизнеса, которая становится матерью. 

Фото: Unsplash