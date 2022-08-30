В Новосибирске в 2024 году намерены открыть фабрику научного кино

30.08.2022

В Новосибирске в 2024 году намерены открыть фабрику научного кино

Фабрику научного кино для создания фильмов о работе ученых и их исследованиях планируют запустить в Новосибирске в 2024 году.

Сейчас региональные власти рассматривают три площадки для открытия кинопроизводства, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

«Фабрике научного кино — быть! Причем совсем скоро, открыть ее в Новосибирске планируется в 2024 году», — сообщили в АИР.

Уточняется, что перспективы создания фабрики обсуждались на круглом столе «Научное кино как драйвер развития медиаиндустрии». Участники обсудили, какой будет фабрика, ее павильоны и оборудование.

Фото: Pixabay