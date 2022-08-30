Премьера сериала «Грузчики» пройдет в октябре

Комик Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией «Оскар» в 20...
Единый учебник по истории для российских школ нужно выбирать с помощью конкурса, сообщил председат...
Тина Канделаки объявила начало кастинга нового шоу, которое станет аналогом проекта «Самый умный». Ж...
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина во вторник открывает для ...
Завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики» о карме и реинкарнации, премьера сериала н...
Комик Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией «Оскар» в 20...
Единый учебник по истории для российских школ нужно выбирать с помощью конкурса, сообщил председат...
Тина Канделаки объявила начало кастинга нового шоу, которое станет аналогом проекта «Самый умный». Ж...
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина во вторник открывает для ...
Завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики» о карме и реинкарнации, премьера сериала н...
Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер академического с...
Тематические вагоны, посвященные истории старейшего действующего драматического театра России — Ал...
С 23 по 28 августа на 1-й очереди набережной состоялось более 50 событий: лекции, мастер-классы, паб...
Десять выставок откроются 10 сентября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили Т...
В рамках фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске прошли гастроли столичного Театр...
25–27 августа в столице, в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ, проходил первый Детский ку...
Более 10 000 зрителей собралось в Зеленом театре парка Горького на фестивале российского рока «SNC 3...
Премьера документальной картины Никиты Михалкова «История неполучившегося фильма» прошла на Московск...
Братья Юрий и Владимир Торсуевы сообщили о съемках продолжения фильма «Приключения Электроника». О...
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев покидает шоу «Голос». По словам шоумена, он не будет вести ни про...
Рок-группа «Парк Горького» впервые выступила в новом составе в воскресенье в Москве н...
Штаб-квартира оркестра Прикаспийских государств будет открыта в Астраханской государс...
В ЛНР стартовали первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка. Об этом сообщаетс...
29 августа на телеканале «Россия 1» состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмит...
Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 64...
30.08.2022