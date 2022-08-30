Премьера сериала «Грузчики» пройдет в октябре

30.08.2022

Премьера сериала «Грузчики» пройдет в октябре

Завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики» о карме и реинкарнации, премьера сериала намечена на октябрь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ).

«В Москве завершились съемки фантастической трагикомедии „Грузчики“ о карме и реинкарнации. <...> В первый сезон сериала войдут четыре серии, премьера проекта состоится в октябре нынешнего года», — сказали в пресс-службе.

Режиссером выступил Александр Ершов, главную роль исполнил его брат Филипп Ершов. 

Фото: Pixabay