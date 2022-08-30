В Санкт-Петербурге запустили тематические вагоны метро к юбилею Александринского театра

«Никогда еще мы так необычно день рождения театра не отмечали. Сегодня для нас совершенно уникальное событие — Александринский театр как главный драматический театр страны все больше укореняется в пространстве Санкт-Петербурга, что совершенно естественно. Это правильно, что именно Александринка первой в Петербурге запускает подобные акции», — сказал на церемонии запуска «Александринского состава» во вторник директор театра Сергей Емельянов.





Помимо брендированных вагонов метрополитена, Александринский театр совместно с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга запустил также тематические троллейбусы и автобусы на 10 городских маршрутах.





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