В Санкт-Петербурге запустили тематические вагоны метро к юбилею Александринского театра

30.08.2022

В Санкт-Петербурге запустили тематические вагоны метро к юбилею Александринского театра

Тематические вагоны, посвященные истории старейшего действующего драматического театра России — Александринского, запустили в Петербургском метрополитене. Запуск «Александринского состава» приурочили к 190-летнему юбилею здания театра, построенного архитектором Карлом Росси в 1832 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Никогда еще мы так необычно день рождения театра не отмечали. Сегодня для нас совершенно уникальное событие — Александринский театр как главный драматический театр страны все больше укореняется в пространстве Санкт-Петербурга, что совершенно естественно. Это правильно, что именно Александринка первой в Петербурге запускает подобные акции», — сказал на церемонии запуска «Александринского состава» во вторник директор театра Сергей Емельянов.

Помимо брендированных вагонов метрополитена, Александринский театр совместно с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга запустил также тематические троллейбусы и автобусы на 10 городских маршрутах. 

Фото: скриншот