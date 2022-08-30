Актриса Юлия Рутберг рассказала о ролях и карьере

30.08.2022

Актриса Юлия Рутберг рассказала о ролях и карьере

В рамках фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске прошли гастроли столичного Театра имени Евгения Вахтангова. Было представлено три постановки, в том числе «Крик лангусты», где Юлия Рутберг играет Сару Бернар. Перед началом спектакля она ответила на несколько вопросов журналистов, пишут Gornovosti.

«Я себя ощущаю театральной актрисой, но и кино мне нравится — это совершенно другой вид искусства. Но моим домом всегда был театр», — подчеркнула актриса, отметив при этом, что ей повезло работать с великими режиссерами ХХ—XXI веков и выступать на самых разных сценах и в разных театрах.

«Например, мы много гастролируем со спектаклями „Война и мир“ и „Крик лангусты“. Мы играли „Войну и мир“ по восемь спектаклей в месяц! Еще я мультфильмы озвучиваю, книги пишу, закадровый текст на „Культуре“ записываю. Играю в моноспектаклях, с оркестром и без...» — рассказала Юлия Ру. 

Фото: Gornovosti