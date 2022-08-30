В Москве завершился Детский культурный форум

В программу вошли 62 мероприятия: лекции, мастер-классы, диалоги, мастерские, сессии, фестивали, стенд-апы и арт-школы. Дети получили 3720 минут уникального контента, узнали про самые разные направления современной культуры и искусства: ведение блогов, театр, музыку, современное искусство, хореографию, актерское мастерство, музеи и многое другое. В работе форума приняли участие 450 волонтёров, мероприятие освещал 131 журналист из 40 СМИ, среди них 9 телеканалов. Более того, на площадке работали 45 юных медийщиков из Лиги юных журналистов. Ребята освещали события форума: вели прямые трансляции в формате ток-шоу и видеодневников с помощью передвижной телевизионной станции, брали интервью у участников и спикеров форума, создавали контент для социальных сетей.

При формировании программы особый упор делался на привлечение талантливых ребят в качестве спикеров и соведущих. Всего в течение трех дней на сцене в качестве ведущих выступали 10 детей. У зрителей в зале была возможность задавать вопросы наставникам, в рамках некоторых форматов проходили онлайн-голосования, что позволило вовлечь аудиторию. Следить за онлайн-трансляцией можно было на официальном сайте события и на портале Культура.рф.

В первый день форума на главной сцене, установленной возле фонтана «Дружба народов», состоялась церемония открытия. Участие в ней приняла министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, а ведущими стали Тутта Ларсен и ее дочь Марфа Колоскова.

После торжественного шествия делегаций к павильону № 57 Ольга Любимова совершила обход выставочных стендов, представленных на площадке форума. Среди них был стенд «Волонтеров культуры», «Большой перемены», VK, «Школы креативных индустрий», «Музея военной истории РВИО», «Школьной классики», «Культуры для школьников» и Российского общества «Знание».

Просветительская программа форума началась с открывающей сессии «Ребенок и культура. Диалог поколений». Пять знаковых деятелей культуры — актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького Юлиана Слащева и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе — рассказали детям свою творческую историю, поделились личным опытом успеха и дали совет-наставление участникам форума.

Другим важным событием первого дня стал открытый диалог с Ольгой Любимовой «Культурная инициатива». Юные таланты из разных городов России представили на конкурс проекты по развитию культурного сообщества в своих регионах. В финал вышло 7 проектов, из которых глава Минкультуры выбрала лучший — им стал проект Арсения Гайнуллина «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье». Он получит господдержку на реализацию до трех миллионов рублей.

Центральное событие второго дня форума — форсайт-сессия, в рамках которой участники вместе с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой разработали Культурный манифест нового поколения. Ребята проанализировали сегодняшние тренды по различным творческим направлениям и сформировали видение будущего культуры через 15–25 лет. Стремление молодого поколения развиваться в культурной сфере и любовь ко всем формам искусства и творчества нашли отражение в лозунгах манифеста: «Мы за культуру, в которой читать — это модно!», «Мы за культуру, в которой шедевры доступны каждому!», «Мы за культуру, в которой у каждого молодого творца есть наставник!», «Мы за культуру, где людей не делят на «всех» и «особенных»!», «Мы за культуру, где наше кино круче Голливуда!», «Мы за культуру, где в каждом доме живет танец!», «Мы за культуру, где у молодых есть творческие лифты!», «Мы за культуру, где волонтеры не менее важны, чем в медицине!», «Мы за культуру, где ДШИ — центры вселенной!», «Мы за культуру, где у каждого школьника есть Пушкинская карта!», «Мы за культуру, которая нас объединяет!».

Также в рамках второго дня форума Министерство культуры провело установочное совещание для руководителей и преподавателей детских школ искусств в преддверии начала нового учебного года. На совещании были затронуты вопросы государственной поддержки начальной ступени творческого образования, реализации Концепции развития дополнительного образования и национального проекта «Культура». В совещании приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России Ольга Юркова, министр культуры Калужской области Павел Суслов и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Другими заметными событиями второго дня стала презентация детского творческого образования Исламской Республики Иран, интерактивная лекция «Школьная классика» — так называется Всероссийский проект, созданный для поддержки и развития театральной деятельности в школах, и круглый стол «Кино и дети: перезагрузка».

О будущем анимации, уникальных возможностях Пушкинской карты и жестовом языке говорили в третий день форума. Также в третий день прошла читка пьесы «Трудный экзамен», победившей в конкурсе «Знание.Театр» на лучшее просветительское произведение для молодежи. Проект реализуется партнером форума — Российским обществом «Знание». Пьеса на примере школьного экзамена показывает, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. По ролям пьесу читали: известный актер, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов (роль отца), восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн (роль сына), актриса театра и кино, лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова (роль матери).

Премьера спектакля «Трудный экзамен» состоится 2 сентября 2022 года на московской сцене и откроет масштабный театральный фестиваль «Знание.Театр» в регионах. Спектакль будет рекомендован к постановке в школьных и студенческих театрах, для чего общество «Знание» разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет молодежным студиям самостоятельно поставить произведение на своих площадках. Кроме того, школьные и студенческие коллективы смогут поучаствовать в конкурсе на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» и получить шанс показать свою работу широкой публике на театральной сцене в Москве.

Детский культурный форум 2022 года стал ярким культурным событием для молодежи. Ребята остались довольны разноплановостью проходящих форматов и обилием оригинального контента. Организаторы надеются, что мероприятие будет проходить ежегодно и дарить детям еще больше новых, позитивных впечатлений.

Фото: пресс-служба ДФК