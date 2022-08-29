Телеведущий Дмитрий Нагиев окончательно ушел из шоу «Голос»

29.08.2022

Телеведущий Дмитрий Нагиев окончательно ушел из шоу «Голос»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев покидает шоу «Голос». По словам шоумена, он не будет вести ни программу «Голос 60+», ни другие версии проекта.

«Я не буду ведущим ни в этой версии („Голос. 60+“), ни в другой. Этот сезон как минимум», — сказал Нагиев в беседе с РБК.

Ранее стало известно, что Нагиева в шоу «Голос 60+» заменит телесваха Лариса Гузеева.

Первые выпуски программы должны выйти в эфир осенью.

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