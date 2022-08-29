Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ

29.08.2022

Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ

Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 64,7 миллиона рублей, по неофициальным и предварительным данным. Об этом информирует портал kinobusiness.com.

Это четвертая часть франшизы по романам Анны Тодд.

Главные герои — Тесса и Хардин. Она выросла и уже не похожа на наивную девчонку, а он все никак не может разобраться в себе.

Между ними существует притяжение, но и накапливаются проблемы.

Будет ли в этой истории любви хеппи-энд — вопрос.

Фото: Pixabay