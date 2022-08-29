Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ

Это четвертая часть франшизы по романам Анны Тодд.





Главные герои — Тесса и Хардин. Она выросла и уже не похожа на наивную девчонку, а он все никак не может разобраться в себе.





Между ними существует притяжение, но и накапливаются проблемы.





Будет ли в этой истории любви хеппи-энд — вопрос.





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