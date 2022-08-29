Мариупольский театр собирается на гастроли в Россию в ноябре 2022 года

29.08.2022

Мариупольский театр собирается на гастроли в Россию в ноябре 2022 года

Мариупольский драматический театр планирует поехать на гастроли в Россию в ноябре 2022 года. Об этом сообщил ТАСС врио гендиректора драмтеатра Илья Солонин.

«В ноябре труппа театра планирует гастроли в РФ, организацию гастролей берет на себя «Росконцерт», — сообщил он.

Ранее Солонин сообщал ТАСС, что открытие сезона в Мариупольском драмтеатре планируется 10 сентября текущего года. 

Фото: Pixabay