В Санкт-Петербурге стартовали съемки третьего сезона сериала «Крепкие орешки»

По его словам, в сериал вернется юмор, а также в нем появятся новые персонажи. «Мы возвращаемся к классической структуре первого сезона. Вернутся шутки. Главное нововведение сезона — появляются новые персонажи — два стажера и связанные с ними сюжетные линии. Остаемся на позициях первого сезона с учетом ввода новых персонажей», — сказал Щеглов.





По его словам, режиссером картины является Дмитрий Аверин. Также к работе над третьим сезоном привлекли сценаристов первого сезона Владимир Измайлов и Анна Ларина.





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