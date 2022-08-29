В Санкт-Петербурге стартовали съемки третьего сезона сериала «Крепкие орешки»

29.08.2022

В Санкт-Петербурге стартовали съемки третьего сезона сериала «Крепкие орешки»

Кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала приступила к съемкам в Санкт-Петербурге третьего сезона детективного сериала «Крепкие орешки». Об этом сообщил генеральный продюсер компании Сергей Щеглов.

По его словам, в сериал вернется юмор, а также в нем появятся новые персонажи. «Мы возвращаемся к классической структуре первого сезона. Вернутся шутки. Главное нововведение сезона — появляются новые персонажи — два стажера и связанные с ними сюжетные линии. Остаемся на позициях первого сезона с учетом ввода новых персонажей», — сказал Щеглов.

По его словам, режиссером картины является Дмитрий Аверин. Также к работе над третьим сезоном привлекли сценаристов первого сезона Владимир Измайлов и Анна Ларина.

Фото: Unsplash