Фестиваль «ГикКон» собрал порядка 25 000 человек на Урале

«Его [фестиваль] посетили 25 тыс. зрителей. <...> Гостями фестиваля также стали Александр Кузьменко, экс-главред культового журнала о видеоиграх „Игромания“, сценаристы и художники Bubble, <...> актеры Александр Сетейкин и Сергей Горошко („Майор Гром: чумной доктор“). Последний предстал перед зрителями в новом амплуа — как фронтмен поп-рок группы Anzhela Vopit», — говорится в сообщении.





Во время фестиваля прошло косплей-шоу, победителем которого стал образ Беллатрисы Лестрейндж из «Гарри Поттера».





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