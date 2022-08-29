Фестиваль «ГикКон» собрал порядка 25 000 человек на Урале

29.08.2022

Фестиваль «ГикКон» собрал порядка 25 000 человек на Урале

Фестиваль современных развлечений и гик-культуры «ГикКон», который прошел 27 августа в Екатеринбурге, собрал 25 тыс. зрителей. Об этом сообщили организаторы.

«Его [фестиваль] посетили 25 тыс. зрителей. <...> Гостями фестиваля также стали Александр Кузьменко, экс-главред культового журнала о видеоиграх „Игромания“, сценаристы и художники Bubble, <...> актеры Александр Сетейкин и Сергей Горошко („Майор Гром: чумной доктор“). Последний предстал перед зрителями в новом амплуа — как фронтмен поп-рок группы Anzhela Vopit», — говорится в сообщении.

Во время фестиваля прошло косплей-шоу, победителем которого стал образ Беллатрисы Лестрейндж из «Гарри Поттера». 

Фото: Unsplash