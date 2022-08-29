«Ленфильм» и фонд «Росконгресс» договорились о взаимном продвижении проектов

29.08.2022
Фонд «Росконгресс» и киностудия «Ленфильм» договорились о взаимном продвижении проектов и проведении совместных мероприятий. Соответствующее соглашение подписали председатель правления, директор фонда Александр Стуглев и генеральный директор киностудии Федор Щербаков, сообщили в пресс-службе «Росконгресса».
«Фонд „Росконгресс“ и киностудия „Ленфильм“ в Санкт-Петербурге, в историческом здании киностудии подписали соглашение о взаимодействии и развитии партнерских отношений. Стороны договорились активно взаимодействовать в области взаимного продвижения проектов, информационного сотрудничества, проведения совместных мероприятий как в рамках основных деловых форумов, организатором которых является фонд „Росконгресс“, так и за их пределами», — говорится в сообщении.
Щербаков отметил, что «Ленфильм» теперь вошел в число официальных партнеров фонда, выступающего организатором главных деловых мероприятий страны.
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