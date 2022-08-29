В Сети появился трейлер пятого сезона «Рассказа служанки»

29.08.2022

В Сети появился трейлер пятого сезона «Рассказа служанки»

В интернете опубликован трейлер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Ролик вышел на YouTube-канале стрим-сервиса Hulu. Об этом сообщает «Культуромания». 

В ленте снялись Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Элизабет Мосс, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла и другие.

Исполнительным продюсером проекта выступает Брюс Миллер, известный по работе над «Сотней». 

Фото: скриншот