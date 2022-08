Клип певицы Тейлор Свифт All Too Well признан MTV лучшим видео года

В данной категории конкуренцию Свифт составляли Эд Ширан c композицией Shivers, Гарри Стайлс с видео As It Was, клип Way 2 Sexy рэп-трио из исполнителей Обри Дрейка Грэма, выступающего под сценическим псевдонимом Drake, Нэйведиуса Уилберна, известного как Future, и Янг Танга, видео Brutal поп-певицы Оливии Родриго, клип Woman исполнительницы Doja Cat и ролик Industry Baby реперов Lil Nas X и Джека Харлоу.





Во время награждения певица объявила, что выход ее нового альбома состоится в октябре этого года.





Фото: Pixabay