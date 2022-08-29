Клип певицы Тейлор Свифт All Too Well признан MTV лучшим видео года

29.08.2022

Клип певицы Тейлор Свифт All Too Well признан MTV лучшим видео года

Поп-исполнительница Тейлор Свифт с клипом All Too Well удостоилась премии MTV Video Music Awards в самой престижной номинации «Видео года». Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканала MTV.

В данной категории конкуренцию Свифт составляли Эд Ширан c композицией Shivers, Гарри Стайлс с видео As It Was, клип Way 2 Sexy рэп-трио из исполнителей Обри Дрейка Грэма, выступающего под сценическим псевдонимом Drake, Нэйведиуса Уилберна, известного как Future, и Янг Танга, видео Brutal поп-певицы Оливии Родриго, клип Woman исполнительницы Doja Cat и ролик Industry Baby реперов Lil Nas X и Джека Харлоу.

Во время награждения певица объявила, что выход ее нового альбома состоится в октябре этого года.

Фото: Pixabay