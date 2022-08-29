Более 22 000 человек посетили «Ночь кино» в Москве

29.08.2022

Более 22 000 человек посетили «Ночь кино» в Москве

Акция «Ночь кино» прошла более чем на 120 площадках Москвы с 27 на 28 августа. Всего мероприятия посетили 22 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках „Ночи кино“ прошло свыше 360 мероприятий более чем на 120 городских площадках: в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. Их посетили более 22 тыс. человек», — говорится в сообщении.

«Ночь кино» открылась киноконцертом, приуроченным к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова.

Акция прошла в Москве в седьмой раз.

Фото: Pixabay