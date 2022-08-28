«Ленфильм» в сентябре начнет в Абхазии съемки картины про «ореховую лихорадку»

28.08.2022

«Ленфильм» в сентябре начнет в Абхазии съемки картины про «ореховую лихорадку»

Киностудия «Ленфильм» в середине сентября начнет в Абхазии съемки фильма «Последняя цена» — комедийно-криминальной истории про возникновение «ореховой лихорадки» после того, как в мире выросли цены на орехи. Об этом ТАСС сообщил гендиректор студии Федор Щербаков.

«Мы находимся в производстве проекта „Последняя цена“. Условно назовем это „ореховая лихорадка“. Съемки пройдут в Абхазии, они начнутся 15 сентября», — сказал Щербаков.

Режиссер фильма — дебютант Наур Гармелия.

Фото: Pixabay