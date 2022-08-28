«Ленфильм» в сентябре начнет в Абхазии съемки картины про «ореховую лихорадку»

В День знаний, 1 сентября, Эрмитаж сделает вход для школьников и студентов бесплатным. ...
Киностудия «Ленфильм» в середине сентября начнет в Абхазии съемки фильма «Посл...
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, по которой снята одноименная кинофраншиза, самосто...
В фильме «Любовь и голуби» можно отыскать несколько «киноляпов». При этом некоторые из них заметил...
Певица Алсу сообщила, что уже 20 лет обсуждает с артистом Николаем Басковым совместный ...
В День знаний, 1 сентября, Эрмитаж сделает вход для школьников и студентов бесплатным. ...
Киностудия «Ленфильм» в середине сентября начнет в Абхазии съемки фильма «Посл...
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, по которой снята одноименная кинофраншиза, самосто...
В фильме «Любовь и голуби» можно отыскать несколько «киноляпов». При этом некоторые из них заметил...
Певица Алсу сообщила, что уже 20 лет обсуждает с артистом Николаем Басковым совместный ...
Подведены итоги музыкального конкурса «Рок-мосты». В нем 250 молодых перспективных му...
В результате продолжительной болезни на 69-м году жизни умер главный режиссер Свердло...
В интернете появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Ролик ...
Жители США особенно любят советские картины режиссера Леонида Гайдая. Так, им по душе...
Создание образовательных возможностей для начинающих кинематографистов на местах является основопо...
В Сети вышел трейлер фильма «Белый шум». Ролик опубликован на YouTube-канале cтрим-се...
Музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest завершился в городе Нальчике (Кабардино-Балка...
Участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtM...
В новом сезоне Российский академический молодежный театр (РАМТ) представит премьеру —...
Борьба работодателей за участников Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMast...
Продюсеры документального фильма «Святой архипелаг» режиссера Сергея Дебижева работаю...
На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в воскресенье состоится мировая ...
Детский музыкальный театр провел сбор труппы накануне 119-го дня рождения его основательницы. Об это...
Певец также пояснил в беседе с «КП», что мешает продвижению «массы» сильных российских вокалистов ...
Голливудский актер появился на торжестве после тяжелого перелета, снова продемонстрировав доброе отн...
28.08.2022