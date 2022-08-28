Певец Николай Басков помог Алсу исполнить ее музыкальную мечту

28.08.2022

Певец Николай Басков помог Алсу исполнить ее музыкальную мечту

Певица Алсу сообщила, что уже 20 лет обсуждает с артистом Николаем Басковым совместный дуэт. Но ранее у обоих знаменитостей не было времени записать песню, пишет 7Дней.ру. 

Как оказалось, сейчас Алсу и Басков готовят выступление в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!», который выйдет на канале «Россия».

Уже 2 сентября можно будет услышать, как артисты поют вместе песню «Париж».

Басков в свою очередь признался, что давно ждал Алсу на сцене. 

Фото: Unsplash