Скончался театральный режиссер из Санкт-Петербурга Кирилл Стрежнев

28.08.2022

Скончался театральный режиссер из Санкт-Петербурга Кирилл Стрежнев

В результате продолжительной болезни на 69-м году жизни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, народный артист РФ Кирилл Стрежнев. Об этом сообщают «Невские новости».

Стрежнев ставил спектакли по всей России, в том числе в Москве, Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и др.

Также у режиссера был опыт работы с американскими артистами.

В послужном списке Стрежнева значатся 104 постановки, 59 из которых увидели зрители Свердловского театра музыкальной комедии, где режиссер служил с 1977 года.

Фото: Pixabay