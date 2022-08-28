Эксперт: для развития регионального кино нужно заниматься образованием на местах

«Что касается региональных проектов, то это вопрос образования. Пока у нас не будет в регионах достаточного количества лабораторий, мастерских, вузов, курсов — любых форм образования, — у нас не будет региональных проектов. Съемки — да, а инициация проектов из регионов — пока что это возможно в рамках страны через Москву или Петербург», — сказала продюсер.





В качестве исключения она назвала Якутию, в которой в последние годы силами местных кинематографистов был создан целый ряд успешных проектов.





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