В Сети появился трейлер «Белого шума»

28.08.2022

В Сети появился трейлер «Белого шума»

В Сети вышел трейлер фильма «Белый шум». Ролик опубликован на YouTube-канале cтрим-сервиса Netflix, пишет «Культуромания». 

Режиссером проекта выступил Ноа Баумбак. В картине сыграли Адам Драйвер, Грета Гервиг, Алессандро Нивола, Дон Чидл, Джоди Тернер-Смит, Андре Бенджамин, Рэффи Кэссиди, Ларс Айдингер, Логан Фрай.

Мировая премьера «Белого шум» пройдет 31 августа в рамках открытия 79-го Венецианского кинофестиваля.

Фото: Unsplash