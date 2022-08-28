РАМТ продемонстрирует рок-балладу «Остров сокровищ»

28.08.2022

РАМТ продемонстрирует рок-балладу «Остров сокровищ»

В новом сезоне Российский академический молодежный театр (РАМТ) представит премьеру — рок-балладу «Остров сокровищ», пишет «Культуромания».

В новом сезоне зрители также увидят постановку по пьесе Тома Стоппарда «Леопольдштадт». Ее перевел на русский язык Аркадий Островский.

Алексей Золотовицкий представит спектакль по роману Марины Степновой «Женщины Лазаря», Марина Брусникина поставит документальный спектакль-вербатим «Квартира», Филипп Шкаев — спектакль «Мим» по роману Лилли Таль.

Фото: Pixabay