На ММКФ пройдет мировая премьера румынского фильма «Глас вопиющего в пустыне»

28.08.2022

На ММКФ пройдет мировая премьера румынского фильма «Глас вопиющего в пустыне»

На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в воскресенье состоится мировая премьера драматической картины Киприана Меги «Глас вопиющего в пустыне». Об этом сообщается на официальном сайте смотра/

В ней рассказывается о реальной истории румынского православного проповедника, ставшего символом борьбы с атеистическим режимом. 

Художественная картина, вошедшая в основной конкурс ММКФ, расскажет о румынском православном священнике Георгии Калчу-Думитрясе. Бывший политзаключенный становится символом сопротивления в коммунистической Румынии второй половины XX века.

Фото: Pixabay