В новом сезоне Театр им. Наталии Сац откроет Большую сцену

27.08.2022
Детский музыкальный театр провел сбор труппы накануне 119-й дня рождения основательницы. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.
С началом нового сезона труппу поздравила замминистра культуры РФ — статс-секретарь Алла Манилова. По ее словам, сегодня первый в мире музтеатр для детей переживает важный этап в развитии — реконструкцию Большой сцены. При этом коллектив с успехом продолжает работать на других площадках, добавила она.
Главным событием нового сезона станет открытие Большой сцены после масштабной реконструкции. Постановка, которой откроется зал, пока держится в тайне.
Театр готовит премьеры. В октябре планируется представить вторую часть футуристической трилогии «Я, робот» — компьютерную драму «ОНА» в постановке худрука театра Георгия Исаакяна. Во второй половине сезоне значится премьера балета «Жизель».
Новые концерты планируются в рамках абонемент «Дети — детям». Продолжится проект RE-Конструкция, стартовавший с закрытием Большой сцены на ремонт. Он предполагает освоение пространств театра и исполнение в них редких музыкальных произведений. В новом сезоне прозвучит опера Эдисона Денисова «Четыре девушки» по пьесе Пабло Пикассо.
Фото: Минкультуры РФ