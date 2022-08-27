Александр Панайотов рассказал, где найти артистов уровня Примадонны

27.08.2022

Александр Панайотов рассказал, где найти артистов уровня Примадонны
Певец также пояснил в беседе с «КП», что мешает продвижению «массы» сильных российских вокалистов до уровня Аллы Пугачевой. 

По словам Панайотова, в каждом из прошедших выпусков музыкального шоу «Голос» можно найти «крепких вокалистов». При этом у певцов «нет качественных песен» и продюсеров. Все «заточены на быстрый заработок», а не на сложный процесс развития исполнителей, объяснил собеседник издания.

Также певец сказал, что для появления качественных композиций в первую очередь нужны достойные исполнители. Хотя таковые в стране есть, однако сегодня голос не ценится так высоко, как в предыдущие годы. В этом вопросе он привел в пример Аллу Пугачеву — она нашла своих авторов, у них была мотивация творить для артистки.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми вернулась в Москву.

Фото: Pixabay