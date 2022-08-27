Британские молодожены позвали на свадьбу Киану Ривза — он пришел

27.08.2022
Голливудский актер появился на торжестве после тяжелого перелета, снова продемонстрировав доброе отношение к людям. Об этом сообщил Newsweek.
Киану Ривз сделал их свадьбу идеальной, считают Никки и Джеймс Роднайт. Как рассказала, девушка, ее избранник случайно встретил актера в баре при отеле в Нортгемптоншире, где пара отмечала свое торжество. Роднайт немного пообщался с Ривзом и без особой надежды на согласие пригласил кумира на свою свадьбу. Встреча с исполнителем ролей Нео и Джона Уика для него уже стала радостью.
Вскоре паре сообщили, что к ним прибыл особый гость. Никки назвала встречу с ним захватывающей. По ее словам, актер отказался от напитков и объяснил, что у него был тяжелый перелет, потому его визит будет кратким.
«Он был таким добрым и дружелюбным, поздравил нас с нашей свадьбой», — отметила Никки, назвав идеальным день своего бракосочетания.
Новоиспеченные супруги пофотографировались с актером. Снимки можно увидеть в статье «Ньюсуика»
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Фото: кадр из фильма «Джон Уик»