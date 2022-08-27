Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове

27.08.2022

Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове
Открытие музыкального форума прошло в Псковской филармонии при участии пианиста Дениса Мацуева и юных музыкантов, передает ТАСС.

В первый день состоялся симфонический гала-концерт. Мацуев в сопровождении Губернаторского оркестра исполнил сочинения Сергея Прокофьева. Среди приглашенных звезд выступили скрипач Павел Милюков и сопрано Ирина Поливанова. Также на сцену вышли юные лауреаты конкурсов Полина Тхай (виолончель) и Лев Бакиров (фортепиано).

Во второй день музыканты представят смешанную программу, включающую классические и джазовые композиции. Концерт состоится в Зеленом театре. В джем-сейшне примут участие не только взрослые музыканты: молодое поколение представят саксофонистка Софья Тюрина, кларнетист Андрей Зайцев, трубочист Александр Рублев.

Фото: Pixabay