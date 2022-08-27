Урок русского жестового языка прошел на Детском культурном форуме

27.08.2022

Урок русского жестового языка прошел на Детском культурном форуме
С одной из форм инклюзивного общения участников познакомила преподавательница и переводчица русского жестового языка, сотрудница РГСАИ Варвара Ромашкина, сообщили в Минкультуры РФ

По ее словам, в России проживают 4 млн не слышащих людей, в том числе детей. По этой причине востребованность жестового языка и необходимость его развития в нашей стране очень высоки. 

Помимо того, что делает государство в этом направлении, важно и то, что делают люди на местах. К примеру, это важно для общения учителей, руководителей школ с не слышащими детьми или родителями. 

От этого зависит работа с ними, уровень успеваемости, а также выстраивание доверия в отношениях между педагогом, учеником и его родителями. «Делать это их проблемой, а не своей — неправильно», — подчеркнула Ромашкина.

Изучение жестового языка слышащими людьми расширяет возможности для общения, а также способствует развитию мелкой моторики и когнитивных способностей мозга, добавила специалист.

Фото: Минкультуры РФ