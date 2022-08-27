Новый хедлайнер заменит «Сплин» на ParkSeason Fest в Волгограде

27.08.2022
Группа Александра Васильева не выступит на музыкальном фестивале в этом году. Об этом организаторы сообщили на странице проекта во «ВКонтакте».
Об участии «Сплина» в ParkSeason Fest в 2023 году сообщат дополнительно. Организаторы извинились и добавили: «Повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным».
Нового хедлайнера объявят через несколько дней. Группа заменит петербургских рокеров и сыграет часовой сет 17 сентября. Вместе с ней выступят заявленные «Кино», «Орден Славы», «Кирпичи», Bad Balance, «В чем дело» и Г. Лепс.
Организаторы подчеркнули, что фестиваль получил разрешение на проведение от местного антиковидного оперштаба. Это значит, что переносов на новые даты не будет.
Ранее Александр Васильев посвятил песню коллегам, которые уехали из РФ по разным причинам. После выступления группы в Воронеже начались отмены ее концертов в разных городах.
Фото: Pixabay