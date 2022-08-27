Валентина Талызина отреагировала на выход «Иронии судьбы в Голливуде»

27.08.2022

Валентина Талызина отреагировала на выход «Иронии судьбы в Голливуде»
Сыгравшая в трагикомедии 1976 года актриса выразила уверенность в бессмысленности американского ремейка советской классики. Об этом она рассказала в эфире НТВ.

«Наши мужики в бане с водкой — это им [американской аудитории] недоступно», — сказала она.

По словам Талызиной, в новую американскую версию «Иронии судьбы» ее не приглашали. Если бы позвали, то она вряд ли бы согласилась. Также актриса выразила уверенность в том, что никто не сможет сыграть Ипполита.

Артистка категорически отказалась идти на голливудский фильм в кинотеатр, поскольку ей «жалко времени». У нее есть другие планы — сыграть в «Пиковой даме» вместе с дочерью и внучкой.

Валентина Талызина сыграла в кинокартине Эльдара Рязанова подругу главной героини Валю. К этой роли она вернулась в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, который стал сиквелом и ремейком оригинала.

Фото: Pixabay