Валентина Талызина отреагировала на выход «Иронии судьбы в Голливуде»

27.08.2022
Сыгравшая в трагикомедии 1976 года актриса выразила уверенность в бессмысленности американского ремейка советской классики. Об этом она рассказала в эфире НТВ.
«Наши мужики в бане с водкой — это им [американской аудитории] недоступно», — сказала она.
По словам Талызиной, в новую американскую версию «Иронии судьбы» ее не приглашали. Если бы позвали, то она вряд ли бы согласилась. Также актриса выразила уверенность в том, что никто не сможет сыграть Ипполита.
Артистка категорически отказалась идти на голливудский фильм в кинотеатр, поскольку ей «жалко времени». У нее есть другие планы — сыграть в «Пиковой даме» вместе с дочерью и внучкой.
Валентина Талызина сыграла в кинокартине Эльдара Рязанова подругу главной героини Валю. К этой роли она вернулась в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, который стал сиквелом и ремейком оригинала.
Фото: Pixabay