Глава Киностудии Горького заявила о запросе на комедии и приключения

27.08.2022
Сегодня у российских зрителей востребованы комедийные и семейные приключенческие фильмы, рассказала в разговоре с РИА Новости Юлиана Слащева.
«Если говорить о кино, то на первом месте, безусловно, комедии», — сказала председатель правления «Союзмультфильма» и глава Киностудии им. М. Горького.
По ее словам, сегодня аудиторию очень интересуют приключенческие ленты, предназначенные для совместного просмотра всей семьей. В этой нише и предполагают развиваться возглавляемые Слащевой студии.
Среди подростков популярны фэнтези-фильмы с элементами хоррора. Этот жанр развит за границей, а на отечественном рынке он пока представлен единичными примерами, добавила Слащева.
Еще одним востребованным направлением она назвала документалистику, которая активно развивается в России: появляются новые жанры, фестивали, в прокат выходят докфильмы.
Кроме того, уже десять лет не падает спрос на сериалы разных жанров, отметила Юлиана Слащева.
Фото: Pixabay