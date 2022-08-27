Глава Киностудии Горького заявила о запросе на комедии и приключения

27.08.2022

Глава Киностудии Горького заявила о запросе на комедии и приключения
Сегодня у российских зрителей востребованы комедийные и семейные приключенческие фильмы, рассказала в разговоре с РИА Новости Юлиана Слащева.

«Если говорить о кино, то на первом месте, безусловно, комедии», — сказала председатель правления «Союзмультфильма» и глава Киностудии им. М. Горького.

По ее словам, сегодня аудиторию очень интересуют приключенческие ленты, предназначенные для совместного просмотра всей семьей. В этой нише и предполагают развиваться возглавляемые Слащевой студии.

Среди подростков популярны фэнтези-фильмы с элементами хоррора. Этот жанр развит за границей, а на отечественном рынке он пока представлен единичными примерами, добавила Слащева.

Еще одним востребованным направлением она назвала документалистику, которая активно развивается в России: появляются новые жанры, фестивали, в прокат выходят докфильмы.

Кроме того, уже десять лет не падает спрос на сериалы разных жанров, отметила Юлиана Слащева.

Фото: Pixabay