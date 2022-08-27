Фестиваль музыки в кино Soundtrack 2022 подвел итоги

27.08.2022

Фестиваль музыки в кино Soundtrack 2022 подвел итоги
Победителей конкурса назвали на Детском культурном форуме, где прошел финальный концерт. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

На участие в проекте поступило почти 500 заявок от жителей разных регионов страны — от Калининграда до Владивостока. Далее претендентов ждали несколько этапов отбора и конкурсные задания. В финал вышли 11 исполнителей.

Во время подготовки к финальному выступлению конкурсанты встретились с наставниками, поучаствовали в мастер-классах по вокалу и саунд-продюсированию.

Первое место жюри присудило Анастасии Смыковой, которая получит 100 тысяч рублей на продвижение от BigTeamBooking. Контракт с международным агентством BIGBOOKING выиграла София Фанта, а договор с лейблом StarStoneMusic — Макс Дмитриев.

Полный список победителей представлен на сайте министерства.

Фото: Минкультуры РФ