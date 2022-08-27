Валерия озвучила свою версию популярности «Ласкового мая»

27.08.2022
Российская певица заявила, что успех поп-группы появился не просто так. Своим мнением она поделилась в документальной ленте.
Валерия признала, что у «Ласкового мая» были «хитовые песни», которые пела вся страна. Кроме того, их композиции были запоминающимися, пояснила она в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны».
Группа образовалась в 1986 году и быстро завоевала всесоюзную популярность. Ее основателем стал Сергей Кузнецов, написавший в первые два года деятельности коллектива его главные хиты — «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и др. На протяжении четырех лет солистом был Юрий Шатунов. С 1988 года к группе присоединился продюсер Андрей Разин. Кузнецов покинул проект в 1989-м, а Шатунов — в 1991-м.
На протяжении долгих лет продолжался спор о правах на песни группы. В июне 2022 года Шатунов отсудил их у Разина. В том же месяце певец умер от сердечного приступа. Ему было 48 лет.
Фото: Pixabay