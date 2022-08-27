Режиссер Мэтт Шекман покинул новый Star Trek ради кинокомикса Marvel

27.08.2022

Режиссер Мэтт Шекман покинул новый Star Trek ради кинокомикса Marvel
Следующая лента франшизы «Звездный путь» осталась без режиссера. Об этом сообщила студия Paramount, пишет THR.

Мэтт Шекман ушел из «Стартрека» из-за нестыковок в рабочем графике. В кинокомпании выразили сожаление по поводу того, что не получилось согласовать с режиссером его график работы. 

В Paramount поблагодарили постановщика за его вклад, а также выразили восхищение его видением следующей главы истории экипажа «Энтерпрайза». 

Ранее СМИ сообщали, что Шекман может стать режиссером новой версии «Фантастической четвёрки» для Marvel Studios. Официального подтверждения не было.

Релиз пока безымянного фильма по миру «Звёздного пути» назначен на конце декабря 2023 года. Однако информации о начале съемок не поступало.

Фото: кадр из фильма «Звездный путь» (2009)