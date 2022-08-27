Netflix отказался от сериала «Обитель зла»

Зомби-шоу не получит второй сезон — стриминг закрыл проект. Об этом сообщил Collider.





По информации издания, Netflix счел рейтинг сериала «Обитель зла» недостаточным и принял решение о закрытии.





Шоу дебютировало в онлайн-кинотеатре в середине июля. После релиза оно стало одним из самых просматриваемых проектов стриминга, однако получило очень неоднозначные отзывы и от зрителей, и от критиков. Особенно недовольными остались поклонники франшизы Resident Evil, которые отмечали серьезные отклонения сюжета от оригинальной истории.





В центре событий оказывается Джейд, одна из дочерей главного антагониста доктора Вескера. Сюжет разворачивается в двух временных линиях. Одна из них представляет 2036 год, когда мир охватывает Т-вирус, а Джейд пытается выжить и разобраться в прошлом семьи.





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