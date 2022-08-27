Netflix отказался от сериала «Обитель зла»

Трехчасовую программу выпустила на своем YouTube-канале компания GeekBrains, занимающаяся IT-образ...
Форум посвящен развитию прибрежных пространств, сообщили в Союзе архитекторов России. ...
Режиссер рассматривал на главную роль в сериале об эскорт-услугах «Жизнь по вызову» только одного ...
Награду актеру, худруку МХТ имени Чехова вручил председатель жюри Евгений Миронов на церемонии откры...
Трехчасовую программу выпустила на своем YouTube-канале компания GeekBrains, занимающаяся IT-образ...
Форум посвящен развитию прибрежных пространств, сообщили в Союзе архитекторов России. ...
Режиссер рассматривал на главную роль в сериале об эскорт-услугах «Жизнь по вызову» только одного ...
Награду актеру, худруку МХТ имени Чехова вручил председатель жюри Евгений Миронов на церемонии откры...
Актриса Нишель Николс стала одной из первых афроамериканок, сыгравших в сериале не роль прислуги, чт...
Украинская и американская исполнительница выступила на Театральной площади в столице Бурятии, сооб...
Планы на грядущий сезон озвучили новый заместитель худрука Алексей Дубровский и директор Тамара Миха...
Президент ММКФ считает, что покинувшие страну артисты «сделали свой выбор» и их «неблагодарность д...
HBO анонсировал продолжение приквела «Игры престолов», сообщил The Hollywood Reporter. ...
Награда ждет победителя конкурса «Культурная инициатива» Арсения Гайнуллина. Об этом сообщила прес...
Постановщик не будет снимать восьмой сезон популярного комедийного шоу. Об этом он сообщил в разгово...
Певица споет казачью песню на фестивале «Александровская крепость» в Усть-Лабинске. Об этом радиоста...
Исполнительница внесла немалый вклад в российскую культуру, заявил музыкальный критик и продюсер в б...
Новая локация появилась в композиции, которую артист исполнил в столичном «Главклубе». На это обра...
Новый наставник шоу «Голос» Игорь Корнелюк высоко оценил новую ведущую проекта Ларису Гузееву. Своим...
Рейтинг востребованных у россиян книг, получивших кино- и телеадаптации за последний год, представил...
Мероприятие стартовало 25 августа на ВДНХ. В церемонии открытия участвовала министр культуры РФ Ольг...
Певица выпустила трек Hold Me Closer, записанный вместе с Элтоном Джоном. Об этом сообщил Variety....
27.08.2022