Netflix отказался от сериала «Обитель зла»

27.08.2022

Netflix отказался от сериала «Обитель зла»
Зомби-шоу не получит второй сезон — стриминг закрыл проект. Об этом сообщил Collider. 

По информации издания, Netflix счел рейтинг сериала «Обитель зла» недостаточным и принял решение о закрытии. 

Шоу дебютировало в онлайн-кинотеатре в середине июля. После релиза оно стало одним из самых просматриваемых проектов стриминга, однако получило очень неоднозначные отзывы и от зрителей, и от критиков. Особенно недовольными остались поклонники франшизы Resident Evil, которые отмечали серьезные отклонения сюжета от оригинальной истории. 

В центре событий оказывается Джейд, одна из дочерей главного антагониста доктора Вескера. Сюжет разворачивается в двух временных линиях. Одна из них представляет 2036 год, когда мир охватывает Т-вирус, а Джейд пытается выжить и разобраться в прошлом семьи.

Фото: Pixabay